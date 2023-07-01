民眾黨總統參選人柯文哲日前稱對於明年總統選戰態度是「可以選就選，不能就算了，不需要參選聲明，只需要退選聲明」，當外界解讀「不排除退選」時，柯又稱「沒找到退選理由」。對此，資深媒體人韋安直言，柯心中早有不選的理由，就是「無論如何也選不上」，並列出三點分析。

韋安今（1）日在臉書撰文指出，柯文哲心裡早有不選的理由，就是「無論如何也選不上」，接著再用「選到底當籌碼」，合縱連橫，聯合政府，「成功一定有我」。

韋安直言柯文哲一定選不上，並列出三點分析。首先，柯文哲民調再高，其中3分1是空氣民意，他無法讓高鐵加班、減價，鼓勵年輕人返鄉投票。二、藍營執政14縣市，綠營有60多席立委，反觀柯毫無地方組織系統，所以藍禁止小雞同台，民眾黨馬上哇哇叫。三、綠營2018年後，徹底和柯決裂，因為發現柯是滿嘴大道理的政治掮客，「趁你病，要你命」，可以和柯互相利用，但一定要確保「生命安全」。

韋安強調，藍綠最大的敵人都是柯文哲，跟魔怪一樣難打。