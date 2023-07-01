暑期保護青少年青春專案開跑，彰化縣警局執行聯合稽查暨保護兒少專案。（孫英哲攝）

暑期保護青少年青春專案開跑，彰化縣警局執行聯合稽查暨保護兒少專案。（孫英哲攝）

暑期保護青少年青春專案今天開跑，彰化縣警局昨天深夜執行聯合稽查暨保護兒少專案，彰化縣長王惠美、彰縣警局張國雄與260名警力針對縣內易生危害場所82處臨檢掃蕩，王惠美與警方在KTV包廂巧遇一群年輕人正在嗨歌慶生，並被邀請一起唱生日快樂為壽星慶生，讓嚴肅的臨檢勤務多了歡樂氣氛。

王惠美指出，警察局在KTV、網咖等青少年易聚集場所進行稽查暨保護兒少專案，希望店家都能夠提供健康、安全的休閒環境，讓青少年使用，感謝彰縣警局長張國雄用心帶領團隊，使彰化縣在遠見雜誌2023年縣市長施政滿意度調查比去年進步3名。

青少年暑假何去處？王惠美說，縣政府在7月15、16日王功漁火節、白色海豚屋有舉辦很多水上活動及青春專案相關宣導，活動內容豐富多元，邀請大家一起共襄盛舉，感受彰化之美。

張國雄表示，今年度青春專案執行重點為6大主軸，包括「防制少年接觸新興毒品與（電子）菸害及少年輔導委員會行政輔導先行制度」、「防制幫派組織吸收少年與涉入校園暴力」、「防制少年淪為詐欺集團成員或擔任車手」、「防制兒少性私密影像相關犯罪與被害」、「強化少年網路安全觀念（網路誘拐、網路霸凌、網路詐騙及個人隱私安全保護等）」、「少年深夜留連營業場所及其他偏差行為」等，同時也呼籲KTV、網咖等青少年易聚集場所店家，能夠提供青少年一個健康、安全的休閒環境。

員林警分局長葉文啟、北斗警分局長吳詠傑及田中警分局簡龍宏也各自率分局警巨在轄區展開青春專案臨來掃蕩勤務，他們強調，保護青少年安全不單單是警方的責任，呼籲社會大眾共同努力，讓青少年遠離幫派組織和涉及暴力的活動，不參與詐騙集團，並提醒青少年使用網路要小心，保護個人資訊不外流，避免遭不法使用，深夜不流連不當場所，以確保自身安全。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

★勇於求助，遠離網路霸凌，中時新聞網關心您