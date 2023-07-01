堅定支持俄羅斯入侵烏克蘭的白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今天說，他有把握俄國部署在白俄的戰術核武永遠不會派上用場。

路透社報導，魯卡申柯與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）都承認已有一些戰術武器運抵白俄，還有一些也會在今年底之前完成部署。

魯卡申柯於國慶演說表示，在白俄部署這些武器「是我最堅決的倡議」。

這場國慶演說在一個大廳舉行，透過國營白俄羅斯通訊社（BelTA）線上轉播，許多人在台下舉著紅綠色的國旗。魯卡申柯說：「隨事態發展，我們愈來愈堅信（這些武器）必須被部署於此，部署於白俄是可靠之處。」

但他說：「我有把握，即使這裡有（這些武器），我們永遠也不會需要動用它們。不會再有敵人踏上我們的土地。」

魯卡申柯和蒲亭一樣，都多次指控西方世界企圖摧毀他的國家，還說部署核武是嚇阻潛在侵略者的必要手段。

魯卡申柯6月稍早時曾說一些核武已到白俄羅斯，甚至暗示他會毫不猶豫地在必要時刻動用，但他也說這需要與俄羅斯商量。

俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）今天說，部署戰術核武至白俄器不違反1968年簽署的「禁止核子擴散條約」（Nuclear Non-Proliferation Treaty），因俄國保有這些武器的控制權。他接受「塔斯社」（TASS）訪問時說，俄國「不得不」部署這些武器。

魯卡申柯趁演說時藉機諷刺白俄的反對派，稱對方不僅譴責這次武器部署，過去也批評俄羅斯在白俄建造核電廠。目前白俄反對派政治人物大多流亡他鄉。

他說：「我以前講過…在當下不知如何是好、而敵人又在一旁邊叫囂邊小題大作時，反著幹就對了。如果他們吵著說核武不好，就偏要反其道而行。」