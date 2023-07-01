新北市板橋區幼兒園餵藥風波，新北地檢署6月29日公布36名幼童的毛髮採檢結果，全數未檢出苯巴比妥等47種巴比妥類及苯二氮平類藥物；士林地檢署30日也以無犯罪事實簽結汐止幼兒園案，侯友宜競選辦公室要求民進黨總統參選人賴清德、賴辦發言人戴瑋姍24小時內道歉未果，1日侯辦人員前往北檢按鈴提告加重誹謗。

侯友宜競選辦公室副執行長謝政達帶著律師，前往北檢門口按鈴提告，他指出，這次汐止幼兒園、板橋幼兒園藥物都未檢出，認證賴清德是造謠毀台灣，賴清德等人明顯造謠、抹黑，卻不見正式道歉，應為摧毀台灣社會互信負責，侯辦也決定提告。

侯辦人員強調，兩地幼兒園餵藥案，民進黨帶頭造謠，是全台灣最大造謠集團，且真相大白後，賴清德選辦毫無悔意，指責侯辦模糊焦點，民進黨新北市議會黨團聲明，還跟檢方證據明明白白對著幹，毫無悔意。賴清德是副總統、也是醫生，不應該再耍賴，沒有資格領導台灣。

謝政達說，原本希望賴清德及其發言人戴瑋姍秉於社會良知，在24小時內道歉，但對方毫無反應，侯辦1日決定採取法律行動，到北檢提出加重誹謗的刑事告訴。