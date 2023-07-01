「黑人」陳建州遭大牙「周宜霈」、郭源元指控性騷擾，陳建州發聲明否認後，老婆「范范」范瑋琪也發聲力挺：「相信丈夫是個正直的人」，並強調孕期只出過5次門、舊家只有一張床、黑人滴酒不沾，但全遭網友挖出過往證據打臉，不過現在卻傳出，范瑋琪私下其實是3C白癡，那封聲明其實是陳建州用她名義發的。

陳建州陷性騷風暴，范瑋琪事後發聲明力挺：「我深深相信丈夫是個正直的人，身正不怕影子斜。我愛的我丈夫，我會用全力守護我的家庭。」還強調她孕期只出過5次門、舊家只有一張床、黑人滴酒不沾，但全遭網友挖出過往證據打臉，聲明遭酸是提油救火。

范瑋琪發聲明護夫。（圖／翻攝自fanfan IG）

如今卻傳出內幕，根據《三立新聞網》報導，友人指出，范瑋琪私下其實是3C白癡，她很信任黑人，社群平台和信箱都是陳建州代為使用，甚至連自己的密碼都不知道，友人還大爆，那篇護夫聲明的口吻不像范范，是陳建州用她社群的名義發的，對此，媒體求證黑人經紀人，對方沒有回應。

范瑋琪在聲明強調陳建州為人正直，聲稱懷孕期間，排除產檢和每天出門散步外，只出過5次門，還提到，舊家只有一張床、黑人滴酒不沾，但網友翻出范瑋琪孕期外出17次照片，黑人受訪自爆喝威士忌，甚至連她家格局圖都被翻出來，風波一波未平、一波又起，黑范夫妻下一步該如何面對，考驗他們的智慧。

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