一名40多歲男子平常三酸甘油酯已過高，某次連假中連吃兩次大餐又喝啤酒，導致急性胰臟炎。醫師表示，突然吃進太多高油脂食物、酒精會導致三酸甘油酯過高、引發急性胰臟炎，除了急性胰臟炎嚴重可致命外，長期胰臟炎者有10%會罹患癌王「胰臟癌」。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在其臉書貼文表示，上述男子因急性胰臟發炎住院治療，他日前幫該男子做腹部超音波時，該男子坦言，連假時曾去知名美食餐廳，連吃兩次大餐，第二餐吃完後，腹部劇痛而掛急診。

錢政弘表示，該男子在急診時的電腦斷層顯示急性胰臟發炎合併局部積水，屬相當嚴重的急性胰臟炎，當時抽血驗得的三酸甘油酯達900多。

他表示，該男子平常的三酸甘油酯也達300多，是正常值上限150mg/dl的2倍，雖未達用藥治療的程度，但依照治療指引，需先飲食控制3~6個月，無效時就須用藥治療，因此三酸甘油酯偏高者需進行飲食控制。

錢政弘表示，上述男子因平常三酸甘油酯就已經過高，這次一次吃下太多高脂、油炸食物，又喝2罐啤酒的情況下，導致高血脂、引發急性胰臟炎。

他提醒，三酸甘油酯是胰臟炎的危險因子，若超過500mg/dl，就可能引發胰臟炎，1000以上有5%的機率，2000以上高達10~20%。這是因為過多的三酸甘油酯，會被胰臟的脂肪酶水解成脂肪酸，突然暴增的脂肪酸有毒性，會造成胰臟細胞和微血管損傷、缺氧和壞死，導致急性胰臟炎。

錢政弘也於《健康2.0》表示，即使是慢性胰臟炎，長期也會增加胰臟癌的風險，有研究指出，長期胰臟炎患者中，有10%會罹患胰臟癌。

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