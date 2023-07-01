氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(30日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，週末(1、2日)兩天台灣附近盛行偏南風，低層水氣多、大氣不穩定。迎風面南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，並留意氣象局的相關特報；各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑。今日各地區平地氣溫：北部23至36度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至35度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週一至週五(3至7日)台灣附近轉為西南風，近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地持續高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑。下週一至週三迎風面西南部清晨亦偶有局部短暫陣雨的機率。下週二至週四背風面北部、東半部因「背風沉降」或「焚風效應」，局部地區將出現38度以上的極端高溫，應特別注意。