青藏鐵路西寧至格爾木段的復興號動車組今天正式投入營運，標誌著青藏鐵路正式進入動車時代。

央視新聞報導，青藏鐵路首列復興號動車組C891次列車從西寧站始發，途經德令哈，最終抵達格爾木站，全線長829公里，運行時速160公里，能搭載676名旅客。

過去，從西寧至格爾木是普速列車，最快的要7個多小時，慢的要8、9個小時，而C891次列車只需要5個半小時。

由於運行全程都在青藏高原腹地，平均海拔超過3000公尺，夏天紫外線強，風沙也很大，而冬天則會持續很長時間的低溫，因此這趟動車組列車，是專門針對西寧至格爾木鐵路沿線的高海拔、低溫環境等特殊條件設計的，具有防紫外線、防風沙的功能，還能充分適應高原環境，即使零下40度，海拔3500公尺也能正常運行。

青藏鐵路西寧至格爾木段自1984年5月通車營運以來，已歷經近40年的發展。今天正式營運的復興號將西寧、格爾木、德令哈三座城市融入6小時城市生活圈，能夠方便沿線近50萬居民的交通生活。