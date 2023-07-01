義務役役期將自113年調整恢復為1年，對即將進入大學校園的學子來說，未來生涯規畫不免產生影響。針對教育部配合義務役役期從4個月延長為1年，提出3年完成學業1年服兵役方案，台北市長蔣萬安表示，任何政策都要跟各界充分溝通，不要貿然推出有疑慮的政策，並特別指示兵役局走入大學、高中（職）校園，向在學役男宣導最新兵役法規及役政服務措施，透過與學生的交流互動，讓役男提早做好人生規劃的藍圖，打造積極有效率的服務型政府。

台北市政府兵役局於6月30日來到建國高中，藉由學校休業式辦理「校園役點通-役男服役及權益校園宣導說明會」，參與的高一、高二學生近1900名，且多為94年次以後服1年役期的役男，因此對兵役政策的調整自然更加關心與充滿想法。

兵役局表示這項重大兵役政策調整，是全民關心的議題，謝謝學校關心到學生的需求，讓兵役局可以利用休業式時間，向學生介紹徵兵處理4大程序及出境觀光與就學等規定，同時也利用機會簡單說明近日教育部提出了大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業實施指引，可以提供有意願之役男得同時完成服役及修畢學位，相關宣導內容相當豐富。

建國高中校長莊智鈞對兵役局到校進行宣導，讓同學們可以及早瞭解役政資訊與掌握最新服役訊息，有利生涯規劃安排的服務，表示肯定與感謝。而兵役局為能再更深入服務即將成為役男的學子們，也提供各項網站與役政單位聯絡資訊，讓台北市政府成為役男未來服役最堅實的後盾，最後並祝福學生們課業all pass，度過充實快樂的暑假。