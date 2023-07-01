近日大陸持續為提升兩岸交流實施便利措施，繼近期開放台灣人可透過國際金融卡綁定支付寶與微信支付後，中國移動（北京）方面近日也宣佈，為台胞提供手機號碼入網的綠色服務通道，以此滿足短期通訊需求，可在首都機場、大興國際機場的移動營業廳現場辦理與酒店上門服務等2種方式，提供從開卡日起15天、30天期的手機卡。

以15日產品為例，價格為80元（人民幣，下同），能提供全大陸流量50GB、通話時間200分鐘；30日產品則為80GB流量、通話時間300分鐘、要價150元。如果超過再採取語音0.15元／分鐘，流量則次超過1GB以5元自動疊加，用滿3GB後按照3元1GB收費。

具體申辦方式，根據北京移動方面指出，在機場大廳部分，目前於首都機場與大興機場兩地都有安排。具體包含在首都機場2號航站樓1層與大興國際機場三層的國內出發大廳等位置。

申辦時，只需要提供台胞證，預計單個號碼辦理時間5分鐘。申辦啟動後，將新辦手機卡插入手機即可使用，時間到卡片將自動銷戶。

此外，對於未在機場營業廳現場辦理的台胞，北京移動則可提供指定時間到客戶入住酒店集中辦理。具體辦理時間和連絡人一事一議。但該方案正在系統開發準備中，預計7月15日前提供。

對此做法，也有台商認為，從台灣飛到北京是從3號航站樓入境，但要特地到2號航站辦理，實務上可能不是那麼方便，但整體提供便利的方向是好的。