泰國曼谷廊曼國際機場周四（29日）發生電動走道「吃人」意外，一名57歲女子拖著行李搭乘電動步道時，不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶，當場截肢才得以脫困。原先醫院一度認為失去的腿部「有望接回」，但考量到手術可能產生併發症，風險太高，最後決定不進行接回。

根據泰國媒體《The Thaiger》30日報導，該名受傷女子在左腿膝上10公分處截肢，醫生評估狀況後，擔憂可能出現併發症，最終決定不將斷腿接回。她的兒子克里特（Krit Kittirattnana）表示，母親的手術結果良好，但情緒依然不穩定，目前他和其他家人都避免向母親提起這場意外。

Woman loses leg after it gets trapped in airport’s moving walkway pic.twitter.com/VvNfz6U5Eo — 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) June 29, 2023

克里特30日在臉書上發文，首先感謝各界對他們一家人的鼓勵與支持。他寫道：「這起意外令人心碎。我承認，這對我和家人來說都很困難。每次看到新聞，想到母親和她的情況，我都難過不已。但我們必須振作起來，我知道母親也在努力。」

「意外發生後，當我第一次見到母親時，我找不到任何言語來說明我的感受。警察拿著一個裝有她腿部的泡沫箱，而母親則躺在擔架上。我無法形容看到那個場景的感受。」

克里特說，目前還無法確定母親是否需要進行更多手術，但比起她的身體狀況，家人更擔心她的情緒，後續將尋求心理專業人士協助。他表示，「經歷過這次事件，我們家再也無法回到過去，但我們還是會團結守護彼此，就像以前一樣。」

這起意外發生後，曼谷廊曼機場向傷者致上最深的歉意，承諾將負起所有的治療和賠償責任，並針對機場相關設施進行徹查。