陳建州近日陷入性騷疑雲，醜聞連環爆，愛爾達體育家族的小編日前在臉書粉專發文，吸引上萬網友朝聖，不少網友笑歪說小編超會記仇，另有許多網友則是留言標註「#不讓愛爾達只有一個人」，引起熱烈討論。

愛爾達體育家族29日在臉書粉專發文，例行性政令宣導！世大運倒數30天，提醒大家支持正版，唾棄盜版機上盒，並在文末標籤寫下「只是剛好第二天貼出來！」

不少人直接聯想到「黑人」陳建州，因為大牙（周宜霈）正好就是在27日的時候發文爆料曾被前老闆「陳建州」性騷的經歷。而2年前東京奧運的時候，陳建州曾被抓包用盜版的「安博盒子」看賽事，引起網友撻伐。

貼文吸引上萬人朝聖，不少網友笑歪直呼，愛爾達小編很記仇。「小編有沒有想過會有這麼一天」、「小編很會」、「水啦！參戰了」、「小編很會記仇」。另有不少人則是留言標註「#不讓愛爾達只有一個人」，「支持愛爾達，我也不想讓愛爾達一個人」、「支持正版愛爾達#不想讓愛爾達一個人」、「支持正版」。