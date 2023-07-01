彰化員林百果山舊溜滑梯已全部拆除。（吳建輝攝）

號稱全台最長的彰化縣員林市百果山溜滑梯，矗立50多年後，雖經整修，但因整體設施不符合現行遊具法規，在「員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程」第二期工程如火如荼進行下，百果山溜滑梯已於日前全部拆除，往日美好盡成回憶，讓許多在地民眾大感不捨。

「沒有不見，反而會有嶄新風貌！」交通部觀光局參山國家風景區管理處表示，百果山溜滑梯全長75公尺，是全台最長的溜滑梯，承載許多5、6年級生的回憶，也是百果山最知名、最經典的地標，它沒有不見，而會用嶄新的面貌與大家見面，最快預計年底登場。

去年舊百果山遊憩區經參山處及縣府斥資3000萬整修後，原當地民眾希望能將兒時記憶的最長百果山溜滑梯留下，不過整修後的溜滑梯因不符合現行遊具法規，經討論參山處與員林公所還是決定拆除。

當地吳姓民眾說，百果山溜滑梯已經超過50年，最長的溜滑梯75公尺，斜度有45度，是許多5、6年級生的共同記憶，如今因不符合法規而被迫拆除，心中雖然很不捨，但如果能夠有更好的發展與遊具進駐，又能更安全，何樂不為。

參山處長曹忠猷指出，百果山舊溜滑梯去留問題，與市長、民代及當地民眾舉行說明會並決議拆除，研議規畫符合國家標準兒童遊戲場，納入「員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程」第二期工程，斥資2062萬元，會建置合乎法規新的溜滑梯，並與整體景觀同步規畫。

曹忠猷說，原本確實有考量是否將溜滑梯留下，但留下不能溜，也不知道能幹嘛，最終決議還是拆除，新的遊具還是以小朋友的安全作為第一考量，新的溜滑梯將會依百果山當地地形規畫出符合現在法規的溜滑梯，不會施設缺乏景觀設計且無變化的「罐頭遊具」。