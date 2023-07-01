日籍球星大谷翔平在今年6月寫下驚奇，截至美國時間6月30日為止，大谷翔平擔任投手在30.1局中飆出37K，寫下3.26自責分率，不過拿起球棒的大谷翔平更加「猖狂」，不管是3成92打擊率、14轟、28分打點或1.415攻擊指數，全都排在美聯首位。大谷翔平不僅震撼日美觀眾，就連鮮少關注棒球的歐洲媒體也關注著他的精采表現。

大谷翔平開始在投打兩端發威後，經常被拿來和「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）做比較，西班牙媒體《馬卡報》撰文寫道，「歷史上只有大谷翔平和貝比魯斯2人才是真正實現二刀流的超級球星，以大谷翔平的年紀和實力來看，他要創造近似於貝比魯斯的數據只是時間問題。」

貝比魯斯在1927年球季達成60轟、165分打點，但當年他早已卸下二刀流身分，大谷翔平則是在肩負投球任務下，還能在打擊方面名列前茅，按照目前效率，大谷翔平本季結束後，有望寫下56轟、128分打點的成績，甚至追尋美聯打擊三冠王。

「有史以來最佳的棒球員，正處在他職業生涯中最好的賽季。貝比魯斯的成就維持了一個世紀，現在該是時候讓我們看到比他更優秀的人了。」不過在累積成就方面，《馬卡報》也列舉幾項大谷翔平不可能超越貝比魯斯的神獸紀錄，例如7次奪下世界大賽冠軍，以及生涯714支全壘打的數據。