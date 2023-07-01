一名正妹小美，與多名友人前往KTV慶生，但是結束後因不勝酒力昏睡，被一名劉姓男友人帶回住處，趁她昏迷時性侵。但小美友人為確保她安全，用「冰棒」定位軟體找她，竟發現她在劉男家，大夥急找上門，卻看見劉男正在替小美穿衣，一旁垃圾桶裡還有使用過保險套。小美直到清醒後發現下體疼痛，才發現自己被性侵。法官審酌劉男坦承犯行，也和小美達成和解，依犯乘機性交罪判1年8月徒刑，緩刑4年。

根據判決書，小美與劉姓男友人及其餘朋友，於民國111年9月某日共同前往KTV為小美慶生，大夥人飲酒、歡唱，結束後小美已不勝酒力、意識模糊，於是小美與劉男共同搭車前往劉男的住處。

未料劉男將小美攙到住處2樓房間地板躺下後，竟然脫去她全身衣物性侵。事後小美友人為了確認小美是否安全回家，用追蹤行動電話信號位置之「冰棒」應用程式，赫然發現小美在劉男住處，立刻打電話給劉男，並一起前往劉男住處找小美。

一行人進入劉男住處時，當場目擊劉男正在替小美穿衣，且一旁垃圾桶中還有使用過的保險套，氣得立刻將小美帶離，小美醒來後驚覺下體疼痛，且憶起遭性侵之片段，於是立刻前往醫院驗傷並前往警局提告。

法官審理後認為，劉男竟利用小美酒醉之機會，對小美強制性侵，惡行重大，但考量坦承犯行，且已兩人已達成和解，也獲得小美原諒，依犯乘機性交罪，處1年8月徒刑，緩刑4年，並於1年內接受法治教育2場次。全案還可上訴。