威爾斯王妃凱特6月28日到倫敦東區的維多利亞和亞伯特兒童博物館（Young V&A museum）

內幕消息指出，當初為了反擊哈利和梅根王室種族歧視說，而極力要求女王言明，「記憶可能因人而異」的，其實是威爾斯王妃凱特。

據《每日郵報》（Daily Mail）6月30日報導，《泰晤士報》（The Times）記者羅歐（Valentine Low）在所出的平裝本《朝臣：王冠背後的隱藏力量》（Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown）一書中說，英國王室面對哈利和梅根2021 年 3 月在美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的節目中大爆料，投下震撼彈，控訴有成員種族歧視後，威廉和凱特態度一致，都想要讓王室硬起來，發出鏗鏘有力的聲明。不過，凱特的態度比威廉更堅定，致力設法為王室構思強有力的反擊。

羅歐在書中詳述，已故女王伊莉莎白二世有多贊同這微妙但堅定的反擊。梅根說，王室得知她懷孕的消息後，就有成員表達對她腹中胎兒膚色的關切。而這番談話引發了白金漢宮（Buckingham Palace）的危機會談，由於當時女王的夫婿菲立普親王（Prince Philip）重病，正在醫院接受治療，因此對王室成員來說，那段時間十分難熬。

女王以「記憶可能因人而異」來反駁哈梅的種族歧視說

當哈利和梅根上電視受訪的節目周日播出時，一群朝臣熬夜觀看，直到凌晨。高層官員透過視訊會議，不斷討論要如何回應，並在下午2 點前擬好聲明草稿，但王室卻仍是一陣沉默。

一位內幕人士透露，王室遲遲沒有採取行動，原因之一在於，女王堅持要先看過節目，而那意味著要等到英國獨立電視台（ITV）周一晚播出後。一直等到周二，在威廉和凱特的主導下，相關人員才開始認真討論，要如何回應哈利和梅根的說法。

原本王室聲明要溫和得多，並未加入「記憶可能因人而異」這句名言，但威廉和凱特卻希望，語氣要強硬些。儘管凱特在威廉背後力挺，但據說她在這件事上的態度，甚至比威廉更強硬。當一名朝臣首先提出「記憶可能因人而異」的說法時，雖然大家都認為，這是王室外柔內剛的典型表現，但卻起碼有兩名王室官員認為，這可能會激怒哈利和梅根，而加以反對。

一名消息人士說，當時是凱特清楚地表明，「歷史會評判這聲明，除非加進這句話或類似的話，否則他們所說的一切都會被當成真的」。消息人士並強調，這例子顯示，凱特往往遠比她所表現出來的更堅強，但由於她很低調，因此並未得到該有的功勞和讚揚。「她在打持久戰，總是把眼光放在『這是我的人生和我的歷史道路，而我有一天將會成為王后』上。」