內幕消息指出,當初為了反擊哈利和梅根王室種族歧視說,而極力要求女王言明,「記憶可能因人而異」的,其實是威爾斯王妃凱特。

據《每日郵報》(Daily Mail)6月30日報導,《泰晤士報》(The Times)記者羅歐(Valentine Low)在所出的平裝本《朝臣:王冠背後的隱藏力量》(Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown)一書中說,英國王室面對哈利和梅根2021 年 3 月在美國脫口秀女王歐普拉(Oprah Winfrey)的節目中大爆料,投下震撼彈,控訴有成員種族歧視後,威廉和凱特態度一致,都想要讓王室硬起來,發出鏗鏘有力的聲明。不過,凱特的態度比威廉更堅定,致力設法為王室構思強有力的反擊。

羅歐在書中詳述,已故女王伊莉莎白二世有多贊同這微妙但堅定的反擊。梅根說,王室得知她懷孕的消息後,就有成員表達對她腹中胎兒膚色的關切。而這番談話引發了白金漢宮(Buckingham Palace)的危機會談,由於當時女王的夫婿菲立普親王(Prince Philip)重病,正在醫院接受治療,因此對王室成員來說,那段時間十分難熬。

女王以「記憶可能因人而異」來反駁哈梅的種族歧視說

當哈利和梅根上電視受訪的節目周日播出時,一群朝臣熬夜觀看,直到凌晨。高層官員透過視訊會議,不斷討論要如何回應,並在下午2 點前擬好聲明草稿,但王室卻仍是一陣沉默。

一位內幕人士透露,王室遲遲沒有採取行動,原因之一在於,女王堅持要先看過節目,而那意味著要等到英國獨立電視台(ITV)周一晚播出後。一直等到周二,在威廉和凱特的主導下,相關人員才開始認真討論,要如何回應哈利和梅根的說法。

原本王室聲明要溫和得多,並未加入「記憶可能因人而異」這句名言,但威廉和凱特卻希望,語氣要強硬些。儘管凱特在威廉背後力挺,但據說她在這件事上的態度,甚至比威廉更強硬。當一名朝臣首先提出「記憶可能因人而異」的說法時,雖然大家都認為,這是王室外柔內剛的典型表現,但卻起碼有兩名王室官員認為,這可能會激怒哈利和梅根,而加以反對。

一名消息人士說,當時是凱特清楚地表明,「歷史會評判這聲明,除非加進這句話或類似的話,否則他們所說的一切都會被當成真的」。消息人士並強調,這例子顯示,凱特往往遠比她所表現出來的更堅強,但由於她很低調,因此並未得到該有的功勞和讚揚。「她在打持久戰,總是把眼光放在『這是我的人生和我的歷史道路,而我有一天將會成為王后』上。」