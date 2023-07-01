新北幼兒園風波戰場轉到司法攻防，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室副執行長謝政達，今在發言人呂家愷、律師簡榮宗陪同下，赴台北地檢署按鈴申告民進黨總統參選人賴清德、競辦發言人戴瑋姍《誹謗罪》以及《加重誹謗罪》。戴瑋姍回應，侯友宜濫用司法訴訟，用多次提告對她施壓、要她閉嘴，這種手段她無法接受、社會也絕對無法接受。

侯辦認為，賴清德、戴瑋姍遲遲未對自身造謠向全台社會大眾道歉，讓真正做錯事的人，負起應該負的責任。

戴瑋姍說，捍衛兒童健康是我最重要的職責與使命，板橋餵藥案受害孩子與家長都是她的選民，他們向她陳情，她必須為他們找出真相，為孩子打造更健康安全的環境。

戴瑋姍強調，她是新北市議員，監督市政、為民發聲是我的職責，市長受議員監督更是民主常識。她會繼續追求真相。呼籲侯友宜在對她提告後，能真正為孩子的安全與健康付出，盡快找出真相，並且加速公布相關調查報告，讓人民安心、讓家長與孩子放心。