【全程字幕】搶救選情？韓國瑜今同台侯友宜 柯文哲提「這點」：兩個人會遇到很正常 @ChinaTimes ​

民眾黨主席、總統參選人柯文哲今天上午在台南市參觀萬國通路創意觀光工廠時，針對國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜合體一事受訪表示，這件事情很正常，這是黃復興黨部的一個活動，韓國瑜去參加本來就是應該的，因為他是軍人出身，侯友宜會跑去這個場合爭取選票也是正常的，兩個人會見面亦是正常的事情，「很多事情自然就好」。

至於針對侯友宜昨天在基隆時，曾抨擊柯文哲在台北市執政8年，卻連1條捷運都沒蓋、社子島也沒動，柯文哲強調，捷運有沒有做我們非常清楚，我任內包括板南線最後一段到頂埔是我們蓋的，信義東園線也在蓋；在我任內，台北市捷運局反而主要是到新北去幫他們蓋捷運，因為當時新北捷運還沒有有效去蓋，像環狀線的中環段就是這樣，我知道選舉本來就會去攻防，只要不離開事實太遠就好。

另外，被問到民眾黨區域立委提名，柯文哲也說，每個政黨都有它的主體性，我們也不可能區域立委不提名，每個地方的發展，都需要有些區域立委去經營地方。目前國民黨、民進黨大部分都已經提名完畢，我們會按照人家已經提名的基礎上，再去思考那些地方我們是比較有機會突圍，目前各縣市黨部已經將評估報告交上來，我們的選舉決策委員會會再去評估。

柯文哲還指出，區域立委的提名，更重要的是擴展整個地方的組織，我們要從一人政黨變成全民政黨，一定會有擴展的過程，所以在提名區域立委時，還有一個很重要的思考，就是怎麼去深耕地方。

民眾黨主席、總統參選人柯文哲今天上午在台南市參觀萬國通路創意觀光工廠。（洪榮志攝）

民眾黨主席、總統參選人柯文哲今天上午在台南市參觀萬國通路創意觀光工廠。（洪榮志攝）

柯文哲認為，從統計上來看，台灣民眾黨在濁水溪以南的支持度，比北部低一些，因此在這個地方需要花更多時間去開拓，這也是他今天前來台南的原因。