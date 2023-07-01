袁詠琳（Cindy）曾獲周杰倫力捧，近年在大陸參加《乘風破浪的姐姐》、《撲通撲通的心》等火紅節目，人氣不斷飆高。私下熱愛戶外活動的她，迷上打網球運動，當時腳受傷還開刀，依舊熱血坐輪椅去練習。而有網球運動6年資歷的袁詠琳，日前在臉書發文，首度參加ITF國際網球大師賽，沒想到拿下「30+女雙冠軍」和「35+混雙亞軍啊」。

袁詠琳日前在臉書分享喜悅，開始打網球的時候，她開玩笑跟大家說「我的目標就是有一天能參加老人杯。沒想到六年後，我真的做到了！人生第一次參加 ITF國際網球大師賽，其實只是抱著好玩交朋友學習的心態來的。這次的搭檔都是朋友臨時幫忙介紹的，所以都是到現場認識邊比賽邊培養默契。

未料，這次還拿下了30+女雙冠軍和35+混雙亞軍啊！她開心的表示，沒錯，網球“袁”現在已有世界網球排名積分了，哈哈！同時笑稱，是不是要轉行不做歌手了呢？

對此，她認為有了這次的經驗，下次就知道怎麼做更好的準備了。還是要去健身房練力量，練腳步，還有肺活量。在場上比賽大家都緊張時，到最後就是比心態，耐心，和體力。