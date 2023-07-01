「新北市文化資產查詢網」整合文化資產圖台與「開發行為涉及有形文化資產查詢系統」，解決民眾土地開發前置階段確認基地是否涉及有形文化資產之疑慮，輸入地號即可查詢，迅速又便民，系統立即顯示文化資產保存法相關規定提醒民眾注意，查詢結果等同公文效力，今起查詢每筆地號收費30元。

文化局表示，鑒於新北市有形文化資產遍布各區，以往民眾進行開發時需先以公文方式查詢，確認基地是否涉及文化資產。為此，文化局建置「開發行為涉及有形文化資產查詢系統」，今年1月1日至6月30日試營運，截至6月27日，網站總瀏覽人次達4萬4174人次，查詢筆數則達2243筆，透過即時線上查詢，有效大幅縮短公文往返時間，並讓民眾隨時隨地只要付費即可取得查詢結果，網路代替馬路，省時、快速，輕鬆又便利。

文化局張䕒育局長表示，市府期盼透過整合文化資產圖資與地籍資料，提供零時差的線上查詢創新服務，簡化行政作業流程，提升為民服務品質，取得開發與文化資產保存的永續平衡，達到智慧城市發展及簡政便民之施政目標。查詢系統自7月1日起，查詢每筆地號收費30元，未來透過全面無紙化作業，鼓勵有需求之民眾多加使用，詳細操作手冊可至本網站https://www.ntchgis.ntpc.gov.tw/點選開發行為涉及有形文化資產查詢系統下載。