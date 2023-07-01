基隆市警局日前進行基層警官調動。一名第一分局分局巡官，因即將派往副所長升官，心情大好下與友人聚餐飲酒，未料卻喝掛整個人路倒，民眾發現後到警局報案，這時才發現竟是「自己長官」。離譜的行徑讓同仁看不下去，認為太丟警察顏面而上網爆料，警局查明後，將該名巡官註銷派任副所長的職務，還面懲處申誡2次，升官夢頓時夢碎

臉書「靠北police」有員警爆料，「基隆第一分局X組某巡官你會不會太誇張啊？喝酒喝到路倒，還被民眾跑進來分局報案，」，更諷刺「會不會以後在派出所也要這樣吐給同仁清啊？」

基隆市警局見到網路留言後立刻派督察人員追查屬實，第一分局立刻發布聲明表示，幹部是基層員警的表率，應該注意自身言行，即將調任派出所副所長的該位巡官，在勤餘時參加餐敘，因為飲酒過量而嘔吐、失態，分局秉持不護短的態度，給予2次申誡懲處，同時報請註銷派任副所長的職務，基隆市警第一分局強調，將對幹部持續嚴加考核，以維持警察形象。

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