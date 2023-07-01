大稻埕夏日節交通資訊懶人包。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

2023大稻埕夏日節今起至8月20日在大稻埕碼頭、延平河濱公園熱鬧登場，北市觀傳局表示，活動期間每周三將有180秒主題煙火秀，大稻埕碼頭水門及堤外道路將配合交通管制，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往會場。

觀傳局表示，大稻埕夏日節將有「7＋1場煙火秀」輪番上陣，每周三的主題煙火秀選在晚間8時30分施放，避開下班尖峰時段，降低對交通影響；同時，大稻埕碼頭水門將於每周三晚間7時到9時30分車輛管制，「淡5號」及「淡4號」水門禁止車輛進入，包含機車、自行車，「淡 3 號」水門車輛只出不進，含機車、自行車，但大客車與客運業者除外。

觀傳局也說，每周三晚間7時至9時30分「淡3號」至「淡5號」水門間河濱公園區域管制自行車進入；另活動場域內YouBike2.0（大稻埕碼頭站）及台北市河濱自行車租借站（大稻埕站），自晚間6時起暫停營運至9時30分，不提供借還服務。

觀傳局也提醒，河濱公園「淡3號」至「淡5號」水門堤外停車場，在活動期間仍可停放，但每周三晚間7時到9時30分「淡5號」水門車輛禁止進入、「淡3號」水門車輛只出不進，建議月票車主提早進入停放。

考量人潮安全，觀傳局表示，忠孝橋及台北橋的人行道，於每周三晚間7時30分至9時管制行人通行，視狀況提前解除管制；另外，連結迪化污水廠附屬公園至堤外自行車道的「大地重現」陸橋及敦煌景觀平台，也都有人流管制措施，請民眾多加留意。

觀傳局呼籲，每周三晚間煙火秀預期會有較多人潮，大稻埕碼頭周邊除會加派人力協助疏導，也透過CMS（停車資訊電子看板）遠距提醒，請民眾多加利用大眾運輸工具前往，建議由捷運北門站、大橋頭站或雙連站下車，沿途先至迪化商圈採購伴手禮或享用晚餐，再步行至大稻埕碼頭欣賞煙火及河濱夜景。