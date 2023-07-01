日本山口縣及九州北部地區這兩天受梅雨鋒面影響降下致災大雨，部分地區雨量破紀錄，已知山口市有一人疑駕車被河水沖走不幸死亡，另外在由布市有民宅遭土石流侵襲一人失聯。

日本TBS電視台報導，今天清晨5時20分左右，有山口市民眾報警表示「有車被河水沖走」、「車上有人」等，警方後來在JR仁保津站附近河川中發現一輛自小客車，確認車內男性已死亡。

由於不知道車上是否有其他乘客，警方正在附近展開搜索。

日本放送協會（NHK）報導，大分縣由布市山區一棟民宅遭大雨造成的土石崩落侵襲倒塌，大分縣政府表示，民宅內70歲男性目前失聯。

6月30日深夜11時50分左右，為搶修電力來到由布市湯布院町川西地區的電力公司作業員，通報由布市政府「發生土石崩落，有民宅被沖毀」。

大分縣政府表示，目前無法跟住在這戶民宅內的70歲男性麻生繁喜取得聯繫。

由布市政府事前已發布土石災害警戒情報，大分地方氣象台表示，當地雨勢猛烈，截至6月30日晚間8時26分止的時雨量為68毫米，創當地觀測史新高紀錄。

設置在由布市湯布院町的日本氣象廳「地區氣象觀測系統」（AMeDAS）所觀測到的雨量，截至今天清晨5時止的24小時累積雨量達364毫米，是超過當地往年7月一整個月的破紀錄大雨。

日本包括西日本及東日本在內的廣泛地區，這兩天受到鋒面旺盛發展影響大氣狀態不穩定，山口縣及九州北部都降下破紀錄大雨。

日本今天除了九州及山口縣到傍晚前可能因發展旺盛積雨雲流入出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈現線狀排列，可綿延50到300公里遠），其他包括東日本及西日本在內的廣泛地區也有機會降下大雨，各地都須嚴防土石災害及河川氾濫等災情。

根據氣象廳觀測，截至今天上午9時止的48小時累積雨量，大分縣由布市415毫米、山口縣山口市330毫米、愛媛縣松山市258毫米，這3地兩天累積雨量都破紀錄，不是超過就是相當於當地往年7月一整個月的雨量。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）