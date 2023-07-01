「亞洲企業社會責任獎」(Asia Responsible Enterprise Awards, AREA)得獎名單公布，台灣中油公司獲頒「企業永續報告獎」、「人力投資獎」雙獎項，董事長李順欽則拿下「負責任企業領袖獎」，是國營事業首位獲獎的董事長。

台灣中油以創造ESG(企業社會責任)價值為長期努力追求目標，連續四年在亞洲各國參賽專案中脫穎而出。

亞洲企業商會舉辦的「亞洲企業社會責任獎」，是亞洲評價最高的CSR大獎，已邁入第十三屆，設立目的在表彰社會責任領域表現突出的企業，是臺灣企業參與最踴躍的永續獎項之一。

中油今年榮獲三座獎項，「企業永續報告獎」表揚台灣中油自2007年第一次自願性編製永續報告書，迄今發行第14本，2019年率先業界擴大報告書第三方驗證，2021年導入永續會計準則委員會標準(SASB)及氣候相關財務揭露框架(TCFD)指標，展現營運之韌性及落實永續經營面向之成果。

「人力投資獎」表揚中油長期投入產學合作及能源教育，樹立產業「在地留才」、「產業育才」與「創造本地就業機會」的良好典範。台灣中油於2014年、2021年分別與林園高中、小港高中合作，辦理產學專班，結合實務的學習與實地參訪體驗，同時提供獎學金及低收補助，畢業後亦提供中油公開甄試機會。

「負責任企業領袖獎」由李順欽獲獎，對轉型蛻變的石化產業是一大鼓勵。李順欲面臨政府淨零排放願景與公司能源轉型等治理挑戰，提出四大核心經營理念「安全、穩定、創新、和諧」，以研發帶動轉型，規劃「優油、減碳、潔能」三大主軸，並以聯合國17項永續發展目標做為轉型目標，帶領公司為臺灣經濟和環境做出貢獻，透過研發和創新持續推動企業社會責任，從而實現Clean Power Company的新願景。

中油表示，轉型壓力迫在眉睫，會秉持扎穩根基，強化本業，逐步拓展，達成永續經營的轉型腳步。同時為達與社會共創和諧共榮的目標，透過公益信念的持續實踐，台灣中油將不只是能源的中油、石化的中油、加油站的中油，更是社區的好鄰居、在地的好朋友，希冀成為引領臺灣向前邁進的力量。