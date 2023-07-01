OHTANI CRUSHES HIS LONGEST HR EVER 🤯



493 FEET



(via @MLB)pic.twitter.com/J7O2EY1K4L — Bleacher Report (@BleacherReport) July 1, 2023

日籍二刀流好手大谷翔平今於美國時間6月30日，出戰響尾蛇敲出本季第30轟，6月一共打出15轟，持續刷新球團和日本選手紀錄，該球擊球初速115.1英哩（約185公里）、飛行距離高達493英呎（約150公尺），大谷翔平連3年30轟也成日本選手第一人。

天使投手再度遭遇大量失分，先發登板的坎寧（Griffin Canning）第2局在滿壘時，被小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr）轟出滿貫炮痛失4分，天使早早陷入追分模式，不過響尾蛇二年級生先發T.亨利（Tommy Henry）表現相當沉穩，前5局沒讓天使越雷池一步，響尾蛇取得5比0大幅領先。

T.亨利第6局丟掉全場唯一一分，痛下毒手的就是大谷翔平，他將84英哩滑球投到了好球帶正中央的位置，這對大谷翔平來說是小菜一碟，直接將球扛向了右外野觀眾席上，轉播鏡頭甚至無法找到該球的落點，大谷翔平的陽春彈幫助天使分數開張。

大谷翔平敲出本季第30轟，持續領炮大聯盟全壘打榜，距離美聯第2的白襪外野手羅伯特（Luis Robert），差距已經來到7支，而大谷6月轟出多達15發全壘打，追平過去由貝比魯斯（Babe Ruth）、鮑勃強生（Bob Johnson）和馬里斯（Roger Maris）保持的美聯單月最多轟記錄。