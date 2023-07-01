【全程字幕】黃復興67週年！侯友宜合體韓國瑜有助提升民調？ 趙少康曝整合藍軍「困難點」 @ChinaTimes ​

國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜今(1)日將在國民黨黃復興黨部67周年活動中合體，各界高度關注。中廣董事長趙少康強調，兩人今日同框，意義非常重大，並強調侯若能把藍軍整合，民調起碼25%，甚至往30%、35%發展。

趙少康今表示，藍軍基本盤要整合，不管怎樣要團結合作。他強調，侯友宜如果能把藍軍整合，民調起碼25%，甚至往30%、35%發展。趙少康表示，黃復興非常重要，是深藍中的深藍，侯友宜跟韓國瑜在這場活動中同框，意義非常重大。

趙少康也提到，藍軍有時候怪馬英九，刪掉年終慰問金且不投國民黨，但民進黨若繼續執政，台灣死無葬身之地，兩岸若打仗，兒子、孫子都要當兵，省學費是讓人上戰場的買命錢，全民要認知清楚。

至於藍白合，趙少康表示，兩方一定要合作，不合作就兩敗俱傷，要合自己要先站起來，侯友宜民調至少能衝到第二或第一，合作才能水到渠成，要自立自強才可以。