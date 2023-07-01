TPASS行政院通勤月票「基北北桃1200都會通」今上路，新北市交通局長鍾鳴時今零時即至捷運環狀線、板南線、台鐵板橋車站及板橋轉運站視察系統設定就緒，而上午各進出站刷卡，以及各系統運具驗票機亦正常。

鍾鳴時建議，如果民眾手上的1280定期票在7月1日以後才到期，若無擴大使用範圍或運具的需求，可使用至到期後再改買行政院1200定期票，以避開人潮，或以行政院通勤月票TPASS悠遊卡設定使用，原本的1280定期票可在明年6月30日前到台北捷運各車站辦理退票

交通局提醒，首次使用1200定期票時，須持卡輕觸捷運或台鐵車站自動收費閘門，及市區公車、國道客運、公路客運或輕軌驗票機上的感應區。持用1200定期票搭乘台鐵，須走專用通道驗票機刷卡進、出站；如未走專用通道，驗票閘門會警示驗票失敗阻擋，無法進、出站。

首都客運集團則表示，今有不少民眾利用1200月票，搭乘新北市965「板橋-金瓜石」路線公車前往九份、金瓜石遊玩，指965線票價來回就要180元，直呼使用月票遊九份CP值超高。