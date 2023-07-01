幼兒遭體罰等不當對待情形近來時常發生，國教署表示，8月1日將展開第3期幼兒園基礎評鑑，作法將增列項目包括幼兒園若有知悉違法對待幼兒事件，例如家暴、性侵害、體罰、霸凌、不當管教等，應進行責任通報作業及落實處理流程。

國教署提到，為引導幼兒園持續符合幼兒園營運相關法令規定，保障教職員工權益，國教署於101年5月4日訂定發布〈幼兒園評鑑辦法〉，規範直轄市、縣（市）主管機關定期辦理「幼兒園基礎評鑑」。幼兒園基礎評鑑由地方政府以5年為一週期規劃辦理，並於102學年度開始進行第1週期評鑑，目的為確保幼兒園符合法令面的基本品質，並引導幼兒園建立園務運作基本制度。第3週期評鑑預計112年8月1日開始。

國教署指出，為使地方政府辦理基礎評鑑有所依循，教育部已於111年12月29日公告「112學年至116學年幼兒園基礎評鑑指標」，其中針對「設立與營運」、「總務與財務管理」、「教保活動課程」、「人事管理」、「餐飲與衛生管理」及「安全管理」等6大類別進行檢核；另為讓直轄市及縣市教育局處所聘基礎評鑑委員判準一致，以建立幼兒園基礎評鑑的公正性，國教署已辦理兩場「112學年至116學年幼兒園基礎評鑑指標說明會」。

國教署說明，本次指標衡酌前一週期執行現況，朝明確檢核範圍及降低執行爭議的方向修正。其中在設立與營運指標項目部分，增列園長與代理教保服務人員皆應公開資格證書資訊，以確保幼兒園所聘教保服務人員資格具合法性；此外，也就安全管理指標，增列檢核設有固定式遊戲設施的幼兒園，每月應定期進行安全檢查工作，及每三年需委託專業檢驗機構進行檢驗工作，以保障幼兒使用遊具的安全；另於緊急事件處理機制部分，配合幼兒教育及照顧法及教保服務人員條例修正條文於112年3月1日生效，增列幼兒園若有知悉違法對待幼兒事件，例如：受家庭暴力、性侵害、體罰、霸凌、不當管教或其他對幼兒之身心暴力或不當對待之行為等，皆應進行責任通報作業及落實處理流程，以防制幼兒遭受不當對待等行為傷害，守護幼兒人身安全。

國教署強調，第1週期（102-106學年）基礎評鑑，全國6756間幼兒園皆已完成受評，第2週期（107-111學年）基礎評鑑目前辦理中，預計自112學年度起即進入第3週期評鑑，持續輔導幼兒園營運符合相關法令規定，讓直轄市及縣市教育局處並得透過基礎評鑑輔導，提供幼兒園改進建議。國教署也將持續督導地方政府完善幼兒園相關業務檢查。

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