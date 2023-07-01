宜蘭縣政府與警察局為淨化少年暑假期間活動環境，從7月1日起至8月31日，全面執行「暑期保護青少年－青春專案」工作，杜絕少年觸法犯罪誘惑與連結，預防少年偏差行為及被害事件發生。

宜蘭縣政府統合各局處組成「聯合稽查小組」，昨晚在警察局舉行青春專案誓師大會及聯合稽查，在縣長林姿妙及警察局局長林武宏等局、處長的帶領下，啟動青春專案，隨即展開聯合稽查。

警方表示，聯合稽查小組針對PUB、KTV、電子遊戲場、網路咖啡店等青少年易涉足的公共遊樂場所，執行臨檢、查察，並呼籲店家遵守法令規定。