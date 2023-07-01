2名來台進行交換學生的女大生，去年2月4日在日月潭騎自行車時，遭騎著機車的陳姓男子緊跟尾隨。未料，陳男竟公然對著2人掏出生殖器，甚至膽大襲臀。南投地院審理後，認定陳男在國家風景區公然猥褻，影響社會風氣，其性騷行為也間接影響外國遊客對台灣治安的信任，事後還拒不認罪，判陳男處拘役30日、有期徒刑3個月。

根據判決書，2名西班牙、義大利女大生騎自行車環潭遊湖，經自行車出租自行車時，發現陳男在後方尾隨，她們先是留意陳男不懷好意的鬼祟行徑，直到之後她們每經過一個景點停下腳步，赫然發現陳男也會一同將機車停下來。

直到兩人騎到台1甲線9公里處，陳男竟對2名女大生公然掏出生殖器，2人驚嚇之餘也急忙逃離現場，不料陳男再次緊隨在後，一路追到土亭仔停車場，並靠近2名女大生，伸出魔爪襲向其中一名女大生的臀部，另一名女大生見狀隨即扒陳男的手，並以中文警告陳男「我們要報警」，陳男這時才趕緊逃離現場。

2名女大生事後嚇得花容失色，回想陳男掏出生殖器、襲臀等性騷行為，更覺得氣憤，幸好2人當下已有警覺，先拍下陳男的照片，經報警後，警方依循監視器將陳男逮捕歸案。

陳男辯稱，台21甲線僅有一條路道，並無尾隨行徑，更謊稱沒有性騷2名外籍女大生。然而女大生說辭清晰，二人所敘述之情節皆一致有理，加上本與陳男素不相識的前提，法官因此認為2名被害人所言真確。

南投地院認定，陳男為了滿足個人性慾，在國家景區公然裸露生殖器的猥褻行為，令人覺得厭惡反感，影響社會善良風氣；又性騷素不相識的2名女大生，侵害他人身體自主權，更破壞外國人對台灣治安的信賴，甚至事後始終拒絕坦承犯行，因此判定陳男猥褻猥褻罪判處拘役30日、性騷擾有期徒刑3個月。

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