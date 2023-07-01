暖暖親水季正式開幕，謝國樑嗨玩水槍大戰：擬增設親水公園。

炎炎夏日酷暑難耐，大小朋友紛紛出門親水消暑。因疫情暌違3年未舉辦的暖暖親水季於1日在暖暖親水公園舉行，由市長謝國樑與多位議員以水槍和小朋友打水戰開幕。謝國樑表示，暖暖親水公園是一個相當好的示範點，將公有公園結合親水的概念很棒，未來會繼續研擬仿效此模式的可行性，增設其他基隆的親水公園。

暖暖親水公園現場小朋友們玩得非常開心。（徐佑昇攝）

暖暖親水公園的水舞廣場正式啟動噴水。（徐佑昇攝）

暖暖親水季正式開幕，謝國樑嗨玩水槍大戰：擬增設親水公園。

開幕儀式在謝國樑及國民黨立委參選人林沛祥，還有多位市議員共同發射水槍開始。不過在尚未啟動噴水前，謝就先與現場民眾提早展開激烈的「槍戰」，早已一身濕，與小朋友們玩得非常開心。但可能是玩得太「嗨」，謝在奔跑過程中不慎小滑倒，讓現場工作人員嚇一大跳，幸無大礙。謝打趣的說，這就是告訴大家不能奔跑會危險，地板的防滑材質也可以研究改善。

基隆市長謝國樑（中）表示，暖暖親水公園是公園結合親水設施一個非常好的示範點，未來會研擬看看是否其他公園也能增設，讓更多民眾可以親水消暑。（徐佑昇攝）

謝國樑表示，今天非常開心能和民眾還有小朋友一起來親水公園玩水，暖暖親水公園是基隆公有公園結合親水設施的良好範例，也是北部地區十大免費親水公園之一，他會與相關局處來研擬，評估其他公園是否也能設立類似的親水設施，讓各地的大小朋友都能來基隆親水遊玩消暑。

國民黨立委參選人林沛祥表示，暖暖親水公園以及相關設施也需要中央預算支援，他若擔任立委將協助爭取。（徐佑昇攝）

立委參選人林沛祥表示，現在疫情正式解封，很歡迎大家來暖暖玩水的同時，也能去暖暖周邊的山與步道廊帶走走，而這些設施也都需要中央的預算補助，他若擔任立委，也會努力爭取。

市議員林旻勳表示，未來親水公園週週都會有活動，下周將有他主辦的野餐活動，將會有胖卡餐車提供美食，歡迎民眾同樂。（徐佑昇攝）

市議員陳冠羽表示，本次親水季很特別，有特別把暖暖、碇內、過港和八堵串連起來，想爬山可以去暖暖，想走步道可以去過港，碇內有眷村體驗，八堵有碉堡和鐵道風華，暑假來暖暖一趟就可以玩一整天。

市議員陳冠羽表示，這次親水季有串連暖暖、過港、碇內及八堵各項不同類型的觀光景點，歡迎民眾來暖暖玩上一整天。（徐佑昇攝）

市議員林旻勳表示，接下來每周都會有一系列的活動，下周就是他主辦的野餐活動，現場會有胖卡餐車提供美食，也歡迎大家一起來暖暖同樂。