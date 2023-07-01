每次講到護眼，很多人都會想到要吃葉黃素，但市售產品百百種，該如何挑選才正確？對此，營養師吳欣陵分享5技巧，包括葉黃素達6mg、葉黃素與玉米黃素比例為10：2、含花青素、含蝦紅素及有合法檢驗報告的產品為佳。她也提醒，葉黃素不是吃越多越好，過量會造成身體代謝負擔；此外，營養品並非藥物，需長期補充至少3～6個月，才能見效。

營養師吳欣陵在臉書專頁「吳欣陵 營養師」發文，分享葉黃素選購5技巧，並分別一一說明。首先是葉黃素達6mg，她表示，研究指出有效葉黃素劑量為6～30mg，但要注意不是吃越多越好，過量會造成身體代謝負擔；另外，她也提到，葉黃素分成酯化型跟游離型，而後者較容易被人體吸收。

其次是葉黃素與玉米黃素比例為10：2，吳欣陵解釋，玉米黃素具優秀的抗氧化能力，可預防眼睛老化及病變。而此兩者組合可有效保護黃斑部病變、抵抗紫外線與藍光及預防白內障的發生。

再來是含花青素、蝦紅素，吳欣陵表示，前者為天然抗氧化劑，能保護微血管，促進血液循環，從而達到放鬆睫狀肌，舒緩久盯螢幕的酸澀及疲勞感；後者也是抗氧化高手，能放鬆眼睛肌肉、緩解疲勞及延緩老花眼，建議達3～6 mg的劑量較佳。她特別提到，長期3C高度使用者，建議可替換含有蝦紅素及花青素的產品較為合適。最後是挑選產品時，要注意是否有合法的檢驗報告，這樣才能吃得安心。

吳欣陵提醒，營養品非藥物，務必養成習慣定時且長期至少3～6個月的補充，才能達到真正的效果；另外，除了補充品外，適度使用3C產品，才是保護眼睛的根本。