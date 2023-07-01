為有效遏止改裝車輛擾民，大甲警方昨晚於大甲溪橋執行封閉式路檢勤務。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

暑假今起正式登場，為防範青少年騎乘改裝車輛蠢動，台中市警方30日深夜於各地執行封閉式路檢，其中，豐原警分局於公老坪水源路段通報疑噪音車計14件，以及開立告誡書20件；大甲警分局於大甲溪橋北端通報2件不合格，強力展現執法決心。

台中市豐原區公老坪為知名賞夜景景點，假日時常吸引遊客慕名而來，沿路彎道且坡度較為陡峭，車輛上坡需加速，易因引擎轉速急升造成噪音，干擾周邊住戶作息，形成噪音公害。

為有效遏止改裝車輛於深夜疾駛造成噪音問題，豐原警分局長劉其賢親自率員昨晚於公老坪水源路段執行封鎖式路檢勤務，針對前往景觀台汽、機車加強攔查，其中改裝排氣管車輛蒐證後通報環保局召回檢驗改正，共計取締無照駕駛、改裝後照鏡、超速及遮蔽號牌等交通違規計13件，通報疑噪音車輛計14件及開立告誡書20件。

為有效遏止改裝車輛擾民，豐原警方昨晚於公老坪水源路段執行封鎖式路檢勤務。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

為有效遏止改裝車輛擾民，大甲警方昨晚於大甲溪橋執行封閉式路檢勤務。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市警局長李文章於日前召集轄區分局長及派出所所長至公老坪現地會勘後，指示應依照環境現況重新調整執法作為：第一、掌握轄區特定改裝車輛人士，加強約制告誡，積極追蹤掌握動態，防範召集群眾競駛、製造噪音等情事發生；第二、與相關單位會勘共商，運用聲音照相等科技執法設備，全面防制超速及噪音；第三、強化該路段車道分向立桿設置，增設警告標牌與監視設備，防止車輛競速、跨越車道等危險駕駛行為。

隨著暑期開始，青少年騎乘改裝車輛蠢蠢欲動，為讓轄內民眾有寧靜與安全生活環境，大甲警分局昨深夜於大甲溪橋北端採封閉式路檢方式，針對疑改裝車輛，錄影蒐證，實施噪音檢測，共計檢驗8輛疑噪音及改裝車輛，其中2輛不合格，同時取締酒後駕車5件，告發無照駕駛1件及未裝後照鏡1件，均依相關規定辦理。

大甲警分局長謝建國表示，針對民眾於深夜時段集結駕駛疑似改裝車而有競速、蛇行及製造噪音等危險駕車行為，大甲分局一定是「零容忍」，並指示所屬持續加強各項防飆勤務作為，並依據分局訂定的「小區域聯防」防制危險駕車計畫，遇有飆車報案情況，立即啟動交通快打機制，實施攔查、取締，絕不容許不法分子在轄區內飆車競速。