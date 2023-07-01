新北市敬老卡及愛心卡點數擴大使用範圍，今起持新北市政府核發的有效敬老卡、愛心卡搭乘台鐵列車，起站或訖站其中一站為新北市、台北市、基隆市內任一車站，每趟次最高扣抵點數30點（元），市府估計一年約增加6000萬元的財政負擔。

社會局副局長許秀能表示，新北市每年編列約15億元補助65歲以上長者、身心障礙者搭乘大眾運輸，敬老卡每月有480點（元），可搭乘北北基市區公車、雙北捷運，不過像平溪、雙溪、貢寮等偏鄉地區只有火車，因此這次擴大使用範圍至台鐵，希望鼓勵更多長者出門活動。

許秀能說，新北市幅員遼闊，生活圈擴及台北市及基隆市，因此將使用範圍擴及台北市及基隆市等台鐵車站，北北基總計有35個車站都可使用，新北市是北台灣開放最多使用車站的縣市。

許秀能說，新北市65歲以上長輩有70萬多人，持有敬老卡約58萬人；身心障礙朋友有17萬多人，持有愛心卡約11萬人，因此開放搭乘台鐵列車，估計市府一年約增加6000萬元的財政負擔。

許秀能也特別提醒長輩及身心障礙者使用上要特別注意以下幾點：一、持敬老卡、愛心卡搭乘台鐵列車需使用TPASS標示專用通道驗票機才能以點數支付，不然會扣取悠遊卡中的儲值金。二、上下車起迄站中任何一站，須為北北基35個車站其中之一。三、單程使用可扣點數上限為30點（元），超出部分將以電子錢包餘額扣款。四、注意適用車種：除觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號、台鐵指定具專屬性及不發售無座票列車之外，不限搭乘車種，搭乘對號列車不另行劃座。

社會局表示，新北市提供給長者的優惠，除能用敬老卡與優惠價格搭大眾運輸，也可於新北6大博物館享免費入場優惠、16家國民運動中心享公益時段免費使用游泳池與體適能中心，歡迎長者多加使用。