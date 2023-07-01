受困的台灣黑熊經判斷為成年公熊，體重約80公斤，左前肢原已為斷掌，此次左前肢遭套索緊束部位有發炎狀況，復原後即可盡快野放。（台東林管處提供／蕭嘉蕙台東傳真）

「台東縣崁頂村傳統狩獵文化生態永續發展協會」昨清晨4時，於紅石產業道路3公里處旁、海拔約640公尺的原住民保留地，發現1隻台灣黑熊受困套索陷阱，隨即通報台東林管處，經野灣野生動物保育協會共同救援，黑熊於當天上午10時45分順利脫困，這也是林務局推動黑熊生態服務給付方案後，參與部落的通報首例。

受困黑熊經現場初步檢視為成年公熊，體重約80公斤；台東林管處表示，該熊左前肢原本即已為斷掌，此次左前肢遭套索緊束部位有發炎狀況，已於現場立即處理，後續將持續觀察傷勢變化，復原後即可盡快野放。

台東林管處育樂課課長林孟怡表示，這次黑熊迅速脫困，功於「台東縣崁頂村傳統狩獵文化生態永續發展協會」族人即時通報及協助救援，該協會於今年3月正式參加林務局「台灣黑熊生態服務給付計畫」，協助進行當地的野生動物資源監測與黑熊棲地維護。

林孟怡說，昨2名參與的族人在清晨為先前架設的紅外線自動照相機更換電池時，在巡護過程中發現受困黑熊，隨即透過協會幹部通報台東林管處，這也是參與「台灣黑熊生態服務給付計畫」巡護團隊首例通報救援黑熊的案件。

林務局自去年起針對山村部落推動的「台灣黑熊生態服務給付」方案，內容包括針對個人的「自主通報給付」與針對社區的「巡護監測給付」兩部分。如有黑熊入侵農舍、畜（禽）舍，農友立即通報，可獲3000元獎勵金，通報後再配合林管處架設自動相機並攝得黑熊影像，再加發5000元獎勵金；而社區部落如參與台灣黑熊生態服務給付計畫，協助巡護監測每月可核發5000元獎勵金、每年最高可核發6萬元，巡守範圍內如拍到黑熊影像，每次可獲5萬元獎勵金，每年2次為限。

台東林管處也再次呼籲，若發現野生動物受困，請即刻撥打台東縣政府縣民服務專線1999、林務局24小時通報專線0800-000-930，讓動物獲得及時救援。若有農民或部落獵人不慎誤捕或誤傷保育類野生動物，只要立即通報、協助救援，就不會被究責。