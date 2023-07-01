已深耕10年的「iNews」新聞台，正式全台定頻48台。iNews 定頻48台後，內容創新的第一棒，是推出「AI克隆娟」和陳斐娟共同主持節目，本周六7月1日晚間11點，旗艦國際新聞節目〈世界面對面〉， 「AI克隆娟」就要正式登場，陳斐娟說「AI克隆娟是新聞台首創的，我們是以真人復刻，節目中真人陳斐娟可以和AI克隆娟即興對話、製造內容的驚喜，大家敬請期待」。

這次iNews的「AI克隆娟」，是邀請集仕多ChoozMo科技公司合作打造，集仕多表示，打造一個所謂的AI美女不困難，但真人延伸並做到唯妙唯肖，就是更高階的科技展現，這次iNews總共提供近百小時的陳斐娟主持畫面，以及近百張陳斐娟主持側拍照，才完成「AI克隆娟」的誕生，陳斐娟表示「包括外型、手勢、說話語氣、眼神，都和我的神韻極度相似，有一天也許可以派『AI克隆娟』到外太空採訪，『AI克隆娟』沒有取代任何工作人員，而是協助我本人在主持中呈現更多樣貌」。

iNews〈世界面對面〉製作團隊表示，AI克隆娟播報的文稿，是由國際中心的記者撰寫，編輯中心和節目中心進行審核，並非由AI人工智慧生成，iNews定頻的重要時刻，適逢AI新時代的到來，iNews期望用新科技，帶給觀眾更多不同的感受和體驗。

7月1日起全台會有超過271萬第四台收視戶，可以在48頻道看到「iNews」新聞台，有線電視全新聞頻道從48台起始，「iNews」新聞台成為新聞台大連線的帶頭第一台。