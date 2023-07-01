「2023 台灣就業通 桃竹苗地區就業博覽會」為疫情後首場大型就博，1日一大早便有許多民眾擠進新竹市立體育場。（王惠慧攝）

勞動部常務次長陳明仁、新竹市副市長蔡麗清和桃竹苗分署長林淑媛聆聽廠商解說。（王惠慧攝）

疫情過後產業缺工問題嚴重，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署1日在新竹市立體育場，舉辦「桃竹苗地區就業博覽會」，邀請72家廠商參與，提供5000個就業機會，其中起薪超過4萬元以上職缺破1千個，多家科技廠為搶人才更開出5萬元以上工程師職缺，吸引大批畢業生和求職民眾參與。

「2023 台灣就業通 桃竹苗地區就業博覽會」，為疫情後首場大型就博，1日一大早便有許多民眾擠進新竹市立體育場，多個廠商攤位人潮滿滿，樂天女孩也帶來開場熱舞表演。勞動部常務次長陳明仁、新竹市副市長蔡麗清、科管局副局長胡世民、立委邱顯智、立委鄭正鈐及多家產業和企業代表，也到場參與啟動儀式。

陳明仁說，今活動特色是以「無紙化」出發，盼減少紙上作業，也符合節能減碳趨勢，有包括科技業、製造業及服務業等多家廠商參與，民眾可以適才適所，找到心目中理想工作，若民眾不清楚自身志向，會場也有職涯探索館、求才面試的諮詢等資源，另也有職訓體驗館，結合3D列印、AR和VR等各種科技裝置，歡迎大家來體驗。

為改善疫後產業復甦的缺工現象，勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」透過跨部會合作，盼改善缺工問題，在獎勵就業方面，求職者經公立就業服務機構推薦，成功就業滿30天以上，一般勞工每月可領就業獎勵6000元、中高齡等特定勞工每月1萬元，若工作地位於偏遠地區，再加碼3000元，每人每月最高1.3萬元，最長發給12個月。

桃竹苗分署長林淑媛說，這次就博會規畫半導體、MIT製造業、服務業及健康產業等4大專區，提供畢業青年更多元化的職缺選擇，其中，前3大徵才廠商包括杏一醫療、王品餐飲及台積電，均釋出超過200個職缺，吸引許多求職者前來應徵，現場熱鬧滾滾。