中國恆大於6月30日晚間披露，截至5月底，恆大地產涉及未能清償的到期債務累計約2776.88億元（人民幣，下同）；此外，恆大地產逾期商票累計約2454.18億元。

與此同時，恆大地產標的金額3000萬元以上未決訴訟案件數量共計1601件，標的金額總額累計約3829.4億元。目前，中國恆大的股票從2022年3月21日起停牌，仍將繼續停牌，直到進一步通知。

在境外債務重組方面，中國恆大稱，公司已於今年3月22日公佈了境外債務重組方案。公司和其財務及法律顧問正積極與境外債券持有人小組及其顧問落實境外債務重組方案的檔案，預計在7月下旬向相關管轄區法院申請相關協議安排的推進。

中國恆大稱，恆大物業獨立調查有關本公司附屬公司，恆大物業質押擔保的獨立調查結果已於2月15日公佈。公司正與恆大物業商討償還該質押所涉及款項的方案。公司將在有關償還方案落實後，發出進一步公告。

此外，該公司的清盤呈請的聆訊將進一步延後至7月31日。