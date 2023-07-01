嘉義和聯境金虎爺會文創顧問鍾長吉與嘉義縣新港奉天宮董事長何達煌簽約。（鍾長吉提供／廖素慧嘉縣傳真）

虎爺是民間信仰之一，嘉義和聯境金虎爺會結合創意工藝，開發「金虎爺將軍金尊」文創品，並與嘉義縣新港奉天宮董事長何達煌簽署新港奉天相關商標授權合約，而該會還將於本月15日舉辦「嘉義金虎爺文化季」。

嘉義和聯境金虎爺會與嘉義縣新港奉天宮簽約，多位幹部見證。（鍾長吉提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義和聯境金虎爺會文創顧問鍾長吉表示，6月30日他代表嘉義和聯境金虎爺會，與新港奉天宮何達煌董事長簽署新港奉天相關商標授權合約，有多位奉天宮董事、該會幹部共同見證，未來將開發文創商品，發揚新港奉天宮開台媽祖文化與金虎爺文化。

鍾長吉說，簽約儀式上也首度亮相「金虎爺將軍金尊」文創品，是以和聯境金虎爺聖尊造型為本而設計製作，外觀採用奈米科技24K金包覆，內部用料有銅、銀、砂金、鎏金，作為該會成立10周年典藏紀念，而且金虎爺金尊文創品也意寓「金好野」。

鍾長吉也預告，嘉義和聯境金虎爺會將於本月15日舉辦「嘉義金虎爺文化季」慶典活動，有金虎爺謁祖進香與遶境祈安活動，呈現虎爺信仰特有的「出軍」與「吃炮」文化，將有50個陣頭與民俗藝術團體參與，盛況可期。