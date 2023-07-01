「2023亞洲電子競技公開賽」今（1）日正式開打，本屆賽事除熱門的《英雄聯盟》、《英雄聯盟-咆嘯深淵》、《聯盟戰棋》和《特戰英豪》等賽事，還新增東南亞賽區伺服器，開放新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國電競高手報名，共吸引超過3000名好手爭奪冠軍榮耀以及309萬5000元的總獎金。

本屆亞洲電競公開賽開幕式，今日上午在三重的新北電競基地舉行，活動現場邀請電競KOL包括跨年齡電競實況主老蓋倫、跨國際電競實況主Siv HD、電競職業隊伍Deep Cross Gaming總監Peter、賽事主播Yuwu等人共襄盛舉，也邀請參與去年亞洲電子競技公開賽活動的學員分享實習經驗。

經發局副局長盛筱蓉表示，電競為具有發展潛力的新世代產業，透過大型賽事為核心，帶動電競周邊產業發展，從遊戲軟硬體開發、媒體行銷、比賽策劃到周邊產品，形成完整的電競產業生態。

新北市持續推廣電競運動，陸續於新北電競基地開設賽事企劃、電腦繪圖、主播賽評等電競人才培育課程，至今已培養近3000人次電競新血，更協助引薦優秀學員至亞洲電子競技公開賽或電競企業實習，公私合作為電競產業注入新血與活力。

經發局補充，自2020年起與民間單位合作推動「亞洲電子競技公開賽」至今，每年度皆配合賽事於周邊舉辦電競博覽會活動，今年更首次辦理電競樂學嘉年華，邀請高中職以上學子發揮電競創意展攤交流，並結合Cosplay於府中商圈營造電競打卡場域。

新北市持續以「場域建置」、「人才培育」及「活動推廣」等三大策略活絡電競產業發展，除了「亞洲電子競技公開賽」以外，下半年將陸續辦理電競親子營與電競講座等豐富活動，讓市民體驗電競魅力。