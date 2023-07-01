總統大選三腳督進入白熱化，而代表國民黨參戰的侯友宜近日民調不佳，他今（10）日和前高雄市長韓國瑜一同出席黃復興活動，引發各界關注。國民黨主席朱立倫稍早也在場提到，感謝韓國瑜今天來參與活動，並強調侯跟韓保持非常親密的聯繫。

朱立倫稱，韓國瑜是國民黨非常忠貞的黨員，且也一再強調「會支持國民黨提名的侯友宜，兩個人也保持非常親密的聯繫，非常謝謝韓市長今天來參與黃復興黨部成立67周年，一起團結努力，一起團結勝選。」

至於2024藍白合的部分，朱立倫表示，所有台灣民眾都是希望共同團結努力，讓台灣更好，民進黨這幾年所做所為讓民眾非常的失望，希望所有在野朋友、非綠的朋友大家能夠團結在一起，無論是在總統選舉、還是立委選舉都是這樣。

至於日前侯友宜競辦執行長金溥聰稱，朱立倫是球隊老闆。朱也對此回應，「不要再爭這些名詞了，球隊獲得越多的球迷的支持，球隊打得好，才是最重要的。」