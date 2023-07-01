「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）上月27日突爆喜訊，向50歲經紀人Summer林有慧求婚成功，宣告「我正式告別了單身」。求婚後，他突和未婚妻現身長沙，被當地媒體直擊Summer穿著寬鬆上衣且小腹微凸，被網友猜是懷孕了。

蕭敬騰上月27日在社群開心表示「我想讓大家知道，我很幸福，我真的很幸福」，同時霸氣宣告「如願聽到最重要的那3個字，是的，我正式告別了單身」，在求婚影片中，只見他單膝下跪為Summer戴上求婚戒，並承諾「我要用力，用我一生去愛」，場面氣氛感人。

而經過數日，蕭敬騰前往長沙工作，經紀人兼未婚妻Summer林有慧愛相隨，只見畫面中他摟著Summer的肩膀走著，同時臉上藏不住幸福笑容。但曝光的照片，被網友卻發現，Summer穿著寬鬆白色上衣，小腹微微凸起，同時蕭敬騰全程守護，讓不少網友紛紛猜測，是否50歲的Summer已經懷孕，恭禧「這愛情也太甜蜜了」、「恭喜老蕭雙喜臨門」、「懷孕了嗎肚子好明顯」。至於Summer是否有孕，並未獲得當事人證實。