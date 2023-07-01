美國最高法院判大學採平權措施招生違憲，本案訴訟主要是代亞裔學生維權，認為大學招生優惠非裔與拉丁裔讓亞裔生更難進頂尖學府，但判決結果在亞裔圈看法兩極。

美國最高法院審理哈佛大學和北卡羅來納大學招生設平權機制，29日判這兩所學校違憲，認定學校不該將「種族」作為招生考量因素。保守派占多數的最高法院否定這兩校的招生平權措施的影響恐擴及全美，在美國社會引發熱烈討論。

此案起於非營利組織「學生公平入學」（Students for Fair Admissions）控告兩校在招生時將「族裔占比」列考量，以保障非裔和拉丁裔。提告者抨擊此作法忽視申請人的「學術表現」，等同對亞裔學生「反向歧視」。

「華爾街日報」指出，美國亞裔圈因世代、文化和政治立場等差異而對判決結果反應分歧。

主要業務在加州、德州的大學入學諮詢機構HS2 Academy客戶大部分為亞裔美國民眾，負責分析學生潛能的主任楊先生（Sam Young）表示，得知判決結果後他就向一個亞裔學生家長與教育者的群組發訊息。

他說：「每個人都歡聲雷動，都感覺此其時矣。」

54歲的楊先生說他600個學生，家庭均為來自中國、印度、南韓的第一或第二代勤奮移民，且大多是中產階級並重視投資孩子的教育。多年來他們都覺得大學為非裔、拉丁裔提供入學優惠是對亞裔的嚴重偏見。

楊本身是來自印尼而移民美國的華人，他說：「我們來到美國，辛勤打拚難道換來的就是這種懲罰嗎？我們珍視多元，但這需以平等為基礎，（現況）這不公平。」

美國的亞裔社群非常多元，但整體教育水準優於其他族群。皮尤研究中心（Pew Research Center）本月稍早一份調查顯示，亞裔成人裡超過一半有大學學歷，反觀一般美國成人有大學學歷者僅約1/3。

皮尤這份調查還顯示，超過3/4的亞裔受訪者認為族裔不應作為入學評判因素，應以分數、標準化的測驗成績與社會服務等表現為主。

但也有不少亞裔學生組織對最高法院的判決不以為然；一些人表示所受教育讓他們較為支持學校招生的平權舉措。

出生於亞利桑那州的華裔阮姓男同學表示，他以前也覺得種族不應成為入學優惠考量，但在高一時得知美國非裔與白人間的經濟差距極大後改變想法。他後來進耶魯大學並活躍於校內的亞裔學生會支持平權。

也有亞裔大學生覺得不應拿亞裔來打非裔釀出對立與隔閡。哥倫比亞大學亞裔學生會會長鄧姓學生（Wena Teng）說：「我們不能被繼續拿來當對付其他膚色族群的武器。」