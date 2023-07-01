香港特首李家超今在移交26周年酒會上致詞稱，香港已在復常快車道上「全速前進」。不過，他同時提醒要居安思危，指香港雖然整體大致平穩，但有國家對中國大陸的和平發展作出誤判，刻意針對、打壓，香港內部亦潛伏了軟對抗的破壞力量，因此大眾仍須提高警惕，自發維護國家安全，全面準確貫徹「一國兩制」方針。

他又重提大陸國家主席習近平去年七一訪港時的講話：「一國兩制是經過反覆檢驗的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持」。他指習提出的「四個必須、四個希望」成為本屆政府施政藍圖，建立「以結果為目標」的實幹團隊。

他指出，政府積極應對房屋短缺問題， 做到「民有所呼、我有所應」；又引《晏子春秋》的「為者常成，行者常至」，承諾繼續「做實事、做成事。」

李家超說，香港終於擺脫經濟陰霾，轉向正增長，今年首季經濟增長為2.7％，扭轉連續四個季度下跌的情況；每月住戶收入上升2.1％；前5個月來港旅客突破千萬大關；旅遊及消費帶動香港經濟復常。雖然香港進出口依然較弱，加上外圍環境仍存在不明朗因素，但國家「十四五規劃」、大灣區、一帶一路等策略都帶給香港無限機遇，預計今年經濟增長將會是正數，預料達3.5％至5.5％左右。