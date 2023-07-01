中指研究院、克而瑞、億翰智庫等多家機構6月30日公佈1到6月大陸房企銷售TOP100榜單。據中指研究院數據顯示，上半年TOP 100房企銷售總額為3兆5682億元（人民幣，下同）、年增率僅0.1％，整體增幅相比上月大幅下降8.3個百分點、持續收窄。

從整體企業端來看，億翰智庫認為6月流動性危機仍在繼續，有房企不得不轉讓核心資產，也有企業接近違約的邊緣，更有苦苦支撐後最終仍宣告違約。觀察從2022年底助力房企「三支箭」射出後，大部分民企融資通道依舊狹窄，在持續為負的淨融資、銷售明顯下滑的夾擊下，不斷有民企暴雷實屬意料之中。即便當前依靠「三支箭」政策支撐、行業流動性風險趨於可控，但若銷售持續不見起色甚至二次探底，風險仍有再度發酵可能。

據每日經濟新聞引述中指研究院企業研究總監劉水分析指出，從第2季以來，房地產市場明顯降溫，購房者置業情緒偏弱。步入6月的市場活躍度也延續回落態勢。即便端午假期期間，除個別城市外，各地推盤力道不足，多地以順銷為主，導致銷售額的年增率表現大幅下降。

據單月表現來看，中指研究院統計大陸TOP 100房企在6月銷售額較去年同期下降29.4％，經季節調整後月減19％，讓銷售額突破千億規模的房企僅7家，較去年同期減少2家；百億房企78家更較去年同期減少7家。

從目標完成率來看，在普遍下調銷售目標之後，房企上半年銷售目標完成率超50％，建業、越秀、金茂、華潤等目標完成率居前，均超過56％。