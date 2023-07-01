海廢地景藝術節在澎湖5地區展出，展期2個月。（許逸民攝）

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處攜手地方藝術工作者，利用讓人苦惱的海廢當素材，創作海廢地景藝術，並以「舞。漁網」為名，今起於暑假期間在澎湖五個展區展出澎湖海廢地景藝術節，同時呼籲大眾關注海洋保護的重要性。

今天開幕活動邀請與會貴賓與現場藝術家共同完成林舜龍的大型藝術地景作品「方舟」，巨大的鯨魚萌翻現場的來賓，且鯨魚嘴巴是可以躺臥的沙發，希望鯨魚的活力可以讓人感受海洋的希望。

澎管處指出，2023澎湖海廢地景藝術節－「舞。漁網」，以環境關懷為出發，於112年7月1日起至8月31日舉行，9件海廢創作之藝術品分別於五個地景展場（北寮奎壁山地質公園、漁翁島遊客中心、員貝嶼環島步道、東昌營區、七美嶼雙心石滬）展出，歡迎民眾到場欣賞以海洋為主題的海廢地景藝術創作。

處長許宗民表示，2023澎湖海廢地景藝術節是一個集藝術、教育和環保於一身的活動，澎管處與藝術家攜手，共同呼籲關注海洋的美麗和脆弱性，一起支持海洋保護運動，為我們珍貴的海洋資源共同努力。