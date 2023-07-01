苗栗縣長鍾東錦月前前往苗栗縣西湖鄉視察文旦柚災損情況。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣是北部地區文旦柚重要產區，栽種面積達418公頃，今年元月至3月乾旱無雨，至4、5月結果期又逢短時強降雨，加上吹南風，導致文旦樹結果率差，落果情況嚴重，農損超過2成以上，經縣政府等調查統計報請農委會申請天然農業災害損失補助，農委會日前宣布將西湖鄉文旦、造橋鄉文旦、苑裡鎮砂糖橘、通霄鎮文旦柚及砂糖橘納入天然災害補助，申請日期至7月10日止。

苗栗縣西湖鄉文旦柚受到短時強降雨影響落果情況嚴重。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣西湖鄉是縣內文旦柚最大產區。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

縣府農業處表示，苗栗縣西湖鄉、三灣鄉、頭份市、通霄鎮四個鄉鎮市為主要文旦柚產區，另外在苑裡鎮、大湖鄉、銅鑼鄉、頭屋鄉、公館鄉、三義鄉、造橋鄉、後龍鎮、竹南鎮及苗栗市有少量種植，全縣文旦總種植面積約418公頃，年產值約3億元，是非常重要的水果產業。

農業處指出，今年1月至3月期間久旱未雨，而4月至5月為文旦柚樹小果期，且為柚樹本身生理落果期，結果遇上4月至5月強降雨，加劇文旦柚落果，導致結果率下降，農民估算今年產量預計只有往年的一半。同樣的天然農業災損現象也發生在砂糖橘產地上。

縣府接獲各鄉鎮柚農回報農損情形，苗栗縣長鍾東錦於月前前往西湖鄉果園視察柚子農損情形，並責成農業處全力協助果農爭取中央農損救助金，立委陳超明並在立法全力協調爭取補助範圍，6月30日農委會公布西湖鄉文旦、造橋鄉文旦、苑裡鎮砂糖橘、通霄鎮文旦柚及砂糖橘納入天然災害補助，申請日期至7月10日止。

陳超明指出，近年來物價指數持續上漲，他多次要求農委會農業災損補助金額，去年已經由原先每公頃7萬5000元調整為每公頃8萬元，今年的文旦柚及砂糖橘，也在調整範圍內。