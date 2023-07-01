二重疏洪道親水足球場完成優化，今天正式啟用並舉辦友誼賽。（高灘處提供）

二重疏洪道親水足球場優化工程完成，今（1）日正式啟用，新北市高灘處特別邀請三重正義國小足球隊、光興國小足球隊及新北航源足球俱樂部的足球小將道場舉行友誼賽，原本排定2場賽程，最後小選手們越踢越上癮，再追加2場，所有人在場上切磋球技、揮灑汗水，為球場注入活力。

位於新北大都會公園二重疏洪親水園區內的親水足球場，為三蘆及新莊地區足球運動愛好者首選場地，但因使用頻率高，地方開始希望優化既有球場設施，新北市高灘處於2021年開始進行足球場整備設計及優化工程，於今年6月完成可兼具11人制與8人制使用的球場工程。

高灘處長張修銘表示，新北河濱目前共有10座足球場，包含今天啟用的二重親水園區足球場，除了提供正規11人制賽事使用，也可彈性移動足球門，改為兩場8人制比賽活動，滿足不同時段供不同年齡層活動需求；這次也將球場內地坪、排水系統重新整理，重鋪草皮，於球場休憩區新設24座鋁製座椅可供球員及觀眾使用。

張修銘說，新北大都會公園面積達424公頃，交通方便鄰近雙捷運、設施完善，一直是居住於大台北地區的民眾選擇從事休閒活動的首選，除本次經設施優化整備啟用的二重親水足球場外，還有熊猴森樂園、籃球場、網球場、排球場、直排輪競速場、自行車道及水上活動重要據點微風運河，適合闔家一同前往遊憩。