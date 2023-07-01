爭取東南亞旅客赴台觀光，新北市觀旅局與交通部觀光局合作，攜手旅行社及觀光業者等超過20位成員，6月28日至7月2日參與克拉克、馬尼拉台灣觀光推廣會及為期3天的菲律賓下半年度最大規模TME旅展，以樂活、都會、美食為推廣主題，推廣新北旅遊。

因應菲國市場喜好，在克拉克及馬尼拉兩場台灣觀光推廣會中，觀旅局進行觀光資源簡報，將青春山海線景點、碧潭、烏來、三峽老街、深澳鐵道自行車、歡樂耶誕城及平溪天燈節等國際品牌節慶活動，以及知名景點推薦給菲國旅行業者。

此外，觀旅局也結合旅行社，首度在菲律賓推出暢遊基北北桃全新遊程，將基隆正濱漁港、新北九份老街、台北101、桃園忠貞新村等景點納入遊程規畫，讓菲律賓當地旅遊業者及媒體朋友進一步瞭解北台灣豐富多變的城市魅力。

擁有百萬粉絲的菲律賓網紅The Poor Traveler及Hazel Quing也抵達現場分享台灣的旅遊體驗，表示台灣的美麗超乎期待，來台灣能夠體驗到的自然景色、城市風光、人文氣息等多種面向，都令他們印象深刻，會持續透過社群平臺與廣大粉絲分享這些動人時刻。

觀旅局長楊宗珉表示，菲國民眾最期待來台觀光包含遊景點、逛商圈、玩夜市、吃美食、賞花及採水果等，並體驗豐富多元的生活與在地文化特色為最主要的旅遊動機。除菲律賓之外，新北市亦積極規劃推展東亞等其他觀光市場，並持續與基北桃三市合作，推展北台灣觀光行銷。