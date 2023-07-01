全台最高級別的積分聯賽96自由車聯賽第四站：2023NeverStop永不放棄挑戰巔峰－武嶺站，7月1日點燃戰火，共吸引2525人報名參加。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

全台最高級別的積分聯賽96自由車聯賽第四站：2023NeverStop永不放棄挑戰巔峰－武嶺站，7月1日點燃戰火，共吸引2525人報名參加。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

一年一度台灣自行車界盛事，全台最高級別的積分聯賽96自由車聯賽第四站：2023NeverStop永不放棄挑戰巔峰－武嶺站，在今（7月1日）點燃戰火，共吸引2525人報名參加，其中競賽組人數近500人，挑戰組約2000人參加，尤以菁英男子組競爭激烈，而南投在地國手盧紹軒參賽為車隊爭取佳績，最後由捷安特哥倫布車隊車手李廷威獲奪得第一。

本屆參加人數計2525人，男子2259人、女子265人，年齡最大71歲，最小11歲，其中更有來自國際選手計有美國、加拿大、法國等17個國家91名外籍選手參加，武嶺自行車賽已成為國際級的自由車活動。

武嶺為台灣景觀公路最高點，將這裡設為活動終點別具意義，本次武嶺站活動路線長達55公里全程約55公里且路線多半在中高海拔山區，活動沿線風景緻秀麗，沿途經台14線、霧社、清境、翠峰、鳶峰、昆陽，終點設置台14甲線31.3K海拔3275公尺的合歡山武嶺停車場；選手們須在7小時內完騎認證，是高難度的體耐力大挑戰。

今早上午4：50由競賽組首先出發，5時挑戰組出發，活動路線自地理中心碑海拔450公尺出發選手一路爬升至武嶺終點站海拔3275公尺，整體交通順暢有序。

經過前三站的競輪，捷安特哥倫布車隊車手李廷威成為最大贏家，李廷威先前就在爬坡賽事表現亮眼，96聯賽塔塔加站拿下單站冠軍，上周又在KOM夏季登山王賽事奪冠，也讓他信心滿滿。

而Bryton車隊本站派出包括環台賽國手盧紹軒、吳之皓、陳建良和蘇宇銘，也來勢洶洶，最終仍是李廷威獲得此次競賽組冠軍。他也表示，「很興奮能與登山好手盧紹軒、吳之皓一較高下。」

本賽事為全國自行車選手最具吸引力指標賽事，活動歷經17年，持續推展全民自行車運動，成效斐然，另一方面更顯現台灣國民運動品質水準大幅提升，自行車運動迅速普及也證明了，台灣自行車製造產業普遍進步，各品牌自由車拓展到國際發光發亮。